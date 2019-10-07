Грета Тунберг переписала статус в Twitter, измененный после слов Путина

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в соцсети Twitter, который был изменен после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
На прошлой неделе Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг, поскольку неправильно "использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей". Он выразил уверенность, что Грета - "добрая девочка и очень искренняя", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".
На следующий день после слов российского лидера Тунберг изменила описание в своем профиле Twitter, которое стало гласить: "Добрая, но плохо информированная девочка".
В понедельник в статусе шведской школьницы размещено следующее выражение: "16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера".
Ранее Тунберг ставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", которой отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп.
Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.