Грета Тунберг переписала статус в Twitter, измененный после слов Путина

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в соцсети Twitter, который был изменен после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

На прошлой неделе Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг, поскольку неправильно "использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей". Он выразил уверенность, что Грета - "добрая девочка и очень искренняя", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".

На следующий день после слов российского лидера Тунберг изменила описание в своем профиле Twitter, которое стало гласить: "Добрая, но плохо информированная девочка".

В понедельник в статусе шведской школьницы размещено следующее выражение: "16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера".

Ранее Тунберг ставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", которой отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп.