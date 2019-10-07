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РИА Новости

Грета Тунберг переписала статус в Twitter, измененный после слов Путина

12:15 07.10.2019 (обновлено: 12:34 07.10.2019)
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© РИА Новости / Шерри Парди / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг
© РИА Новости / Шерри Парди
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в соцсети Twitter, который был изменен после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
На прошлой неделе Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг, поскольку неправильно "использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей". Он выразил уверенность, что Грета - "добрая девочка и очень искренняя", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".
На следующий день после слов российского лидера Тунберг изменила описание в своем профиле Twitter, которое стало гласить: "Добрая, но плохо информированная девочка".
В понедельник в статусе шведской школьницы размещено следующее выражение: "16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера".
Ранее Тунберг ставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", которой отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп.
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Грета ТунбергДональд ТрампВладимир ПутинШвецияООНРоссияСШАВ мире
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kkristallovich_r
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