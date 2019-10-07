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РИА Новости

В Киеве ждут миссию ЕС по оценке промышленных товаров в 2020 году

12:15 07.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве
Участники акции в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ожидает, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года на Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Евросоюзом.
Соглашение позволит украинским экспортерам промышленной продукции маркировать ее знаком СЕ и свободно продавать ее на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения.
"Сейчас мы вышли на (соглашение – ред.) АСАА или "промышленный безвиз" (с ЕС – ред.)... Мы ставим себе за цель до конца года сделать свою домашнюю работу", - сказал Кулеба в понедельник на встрече с бизнес-ассоциациями. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
По его словам, подписание соглашение будет таким же сложным, как и согласование безвизового режима между Украиной и ЕС. По мнению Кулебы, после налаживания промышленного экспорта Украина сможет расширить торговлю с Евросоюзом и углубить в европейские рынки.
"Если мы делаем до конца года свою домашнюю работу, принимаем законодательство, то где-то в первой половине следующего года ЕС должен прислать оценочную миссию. Они еще не одобрили ее отправление, они аккуратны, так как это их экономический интерес, но мы ведем переговоры", - отметил Кулеба.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Здание правительства Украины в Киеве
30 сентября, 14:06РИА Новости
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060011
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