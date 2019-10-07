В Киеве ждут миссию ЕС по оценке промышленных товаров в 2020 году

КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ожидает, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года на Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Евросоюзом.

Соглашение позволит украинским экспортерам промышленной продукции маркировать ее знаком СЕ и свободно продавать ее на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения.

"Сейчас мы вышли на (соглашение – ред.) АСАА или "промышленный безвиз" (с ЕС – ред.)... Мы ставим себе за цель до конца года сделать свою домашнюю работу", - сказал Кулеба в понедельник на встрече с бизнес-ассоциациями. Трансляцию вел телеканал "Прямой".

По его словам, подписание соглашение будет таким же сложным, как и согласование безвизового режима между Украиной и ЕС. По мнению Кулебы, после налаживания промышленного экспорта Украина сможет расширить торговлю с Евросоюзом и углубить в европейские рынки.

"Если мы делаем до конца года свою домашнюю работу, принимаем законодательство, то где-то в первой половине следующего года ЕС должен прислать оценочную миссию. Они еще не одобрили ее отправление, они аккуратны, так как это их экономический интерес, но мы ведем переговоры", - отметил Кулеба.