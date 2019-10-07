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РИА Новости

Власти Крыма объявили третий тендер на закупку судна для моряков с "Норда"

12:14 07.10.2019
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© Фото : ДП "СЕТАМ"Рыболовецкое судно "Норд"
Рыболовецкое судно Норд
© Фото : ДП "СЕТАМ"
Рыболовецкое судно "Норд". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Подведомственная министерству транспорта Крыма компания "Морская дирекция" объявила о третьем по счету конкурсе на закупку сейнера для керченских моряков вместо арестованного на Украине судна "Норд", сообщила пресс-служба минтранса.
Ранее власти республики пообещали помощь в приобретении нового сейнера для керченских рыбаков взамен арестованного "Норда". Глава Крыма Сергей Аксенов несколько раз встречался с моряками "Норда" и представителями кооператива и обещал помощь в этом вопросе. Предполагалось, что средства на покупку траулера (порядка 22 миллионов рублей) выделят из бюджета республики.
"Четвертого октября объявлен конкурс на закупку судна для экипажа похищенного судна "Норд". Условия конкурса и вся информация, необходимая для участия, размещена в Единой информационной системе в сфере закупок", - говорится в сообщении минтранса Крыма.
Предыдущие два конкурса не увенчались успехом. По данным минтранса Крыма, причинами стали несоответствие техническому заданию и цена предложения. Директор керченского кооператива "Колхоз имени 1 мая" Сергей Лесков заявлял ранее, что моряки кооператива вынуждены увольняться в поисках другой работы из-за отсутствия сейнера.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и члены экипажа российского рыболовецкого судна Норд на пункте пропуска Армянск
26 апреля, 15:56РИА Новости
Керченские власти предложили трудоустроить экипаж судна "Норд"
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись.
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Задержание украинскими пограничниками российского судна "Норд"КрымУкраинаОбщество
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