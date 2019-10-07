Власти Крыма объявили третий тендер на закупку судна для моряков с "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Подведомственная министерству транспорта Крыма компания "Морская дирекция" объявила о третьем по счету конкурсе на закупку сейнера для керченских моряков вместо арестованного на Украине судна "Норд", сообщила пресс-служба минтранса.

Ранее власти республики пообещали помощь в приобретении нового сейнера для керченских рыбаков взамен арестованного "Норда". Глава Крыма Сергей Аксенов несколько раз встречался с моряками "Норда" и представителями кооператива и обещал помощь в этом вопросе. Предполагалось, что средства на покупку траулера (порядка 22 миллионов рублей) выделят из бюджета республики.

"Четвертого октября объявлен конкурс на закупку судна для экипажа похищенного судна "Норд". Условия конкурса и вся информация, необходимая для участия, размещена в Единой информационной системе в сфере закупок", - говорится в сообщении минтранса Крыма.

Предыдущие два конкурса не увенчались успехом. По данным минтранса Крыма, причинами стали несоответствие техническому заданию и цена предложения. Директор керченского кооператива "Колхоз имени 1 мая" Сергей Лесков заявлял ранее, что моряки кооператива вынуждены увольняться в поисках другой работы из-за отсутствия сейнера.