Судно Open Arms спасло в водах Мальты 40 мигрантов

Представители береговой охраны Италии сообщили журналистам в понедельник, что около 20 мигрантов, пытавшихся добраться из Африки в Италию через Средиземное море, пропали без вести в результате кораблекрушения близ итальянского острова Лампедуза, из воды извлечены тела девяти погибших. Кампс сообщал, что "в результате кораблекрушения в нескольких милях от Лампедузы погибли 30 человек".