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РИА Новости

Судно Open Arms спасло в водах Мальты 40 мигрантов

12:13 07.10.2019
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© AP Photo / Francisco GenticoМигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
© AP Photo / Francisco Gentico
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Судно испанской НПО Proactiva Open Arms спасло в водах Мальты по меньшей мере 40 человек, говорится в сообщении организации в Twitter.
"Сорок человек... в полной темноте, среди них один ребенок и младенец. Так мы их и нашли. Эту ночь они провели на борту Open Arms", - говорится в сообщении. При этом глава организации Оскар Кампс в своем Twitter сообщил, что в настоящее время судно ожидает ответа властей Мальты по поводу мигрантов.
Представители береговой охраны Италии сообщили журналистам в понедельник, что около 20 мигрантов, пытавшихся добраться из Африки в Италию через Средиземное море, пропали без вести в результате кораблекрушения близ итальянского острова Лампедуза, из воды извлечены тела девяти погибших. Кампс сообщал, что "в результате кораблекрушения в нескольких милях от Лампедузы погибли 30 человек".
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
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11:47РИА Новости
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