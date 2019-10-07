В Крыму ожидают заморозки до минус трех градусов

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 9 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.