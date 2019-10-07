В Крыму ожидают заморозки до минус трех градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Ночные заморозки с температурой поверхности почвы до минус трех градусов ожидаются в степных и предгорных районах Крыма в ночь со вторника на среду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 9 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.
Синоптики Крыма прогнозируют в ближайшие дни дневную температуру воздуха в Симферополе 14-17 градусов, ночью до 2-4 градусов. На побережье ночью температура воздуха выше – до 7-9 градусов тепла.