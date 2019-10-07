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РИА Новости

В Крыму ожидают заморозки до минус трех градусов

12:11 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Ночные заморозки с температурой поверхности почвы до минус трех градусов ожидаются в степных и предгорных районах Крыма в ночь со вторника на среду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 9 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.
Синоптики Крыма прогнозируют в ближайшие дни дневную температуру воздуха в Симферополе 14-17 градусов, ночью до 2-4 градусов. На побережье ночью температура воздуха выше – до 7-9 градусов тепла.
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