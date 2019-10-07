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РИА Новости
Культура

Вышел трейлер четвертого сезона мультфильма "Рик и Морти"

12:24 07.10.2019
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© Adult Swim (2013 - ...)Кадр из мультсериала "Рик и Морти"
Кадр из мультсериала Рик и Морти
© Adult Swim (2013 - ...)
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Сети опубликован трейлер четвертого сезона анимационного сериала "Рик и Морти" после двухгодичного перерыва в шоу, сообщает Independent.
Ранее один из создателей сериала Дэн Хармон заявил: "Думаю, можно наверняка сказать, что перерыв между третьим и четвертым сезоном будет самым большим, настолько, что это уже даже нелепо".
Он пояснил, что команде сериала пришлось очень много всего уладить перед тем как приступить к работе над ним. Одним из его голосов стал Тайка Вайтити.
В 2018 году стало известно, что "Рика и Морти" продлили еще на 70 эпизодов, то есть после четвертого сезона, премьера которого состоится десятого ноября, будет продолжение.
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