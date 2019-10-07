Вышел трейлер четвертого сезона мультфильма "Рик и Морти"

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Сети опубликован трейлер четвертого сезона анимационного сериала "Рик и Морти" после двухгодичного перерыва в шоу, . В Сети опубликован трейлер четвертого сезона анимационного сериала "Рик и Морти" после двухгодичного перерыва в шоу, сообщает Independent.

Ранее один из создателей сериала Дэн Хармон заявил: "Думаю, можно наверняка сказать, что перерыв между третьим и четвертым сезоном будет самым большим, настолько, что это уже даже нелепо".

Он пояснил, что команде сериала пришлось очень много всего уладить перед тем как приступить к работе над ним. Одним из его голосов стал Тайка Вайтити.