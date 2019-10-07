В Москве ночь на понедельник стала самой холодной с начала осени

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ночь понедельника стала самой холодной этой осенью в Москве, температура опустилась до плюс 0,8 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Сильное похолодание пришло в Москву в прошедшие выходные. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в воскресенье днем в столице прошел дождь с мокрым снегом, температура опустилась до 5 градусов тепла.
"Прошедшая ночь оказалась самой холодной осенней ночью в Москве", - сказала Позднякова.
По ее словам, в понедельник на станции ВДНХ температура была плюс 0,8 градуса.
"Действительно, с начала месяца это самая низкая температура. Более того, с начала осеннего сезона это самая минимальная температура", - ила метеоролог Московского метеобюро.