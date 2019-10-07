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РИА Новости

В Москве ночь на понедельник стала самой холодной с начала осени

12:03 07.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ночь понедельника стала самой холодной этой осенью в Москве, температура опустилась до плюс 0,8 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Сильное похолодание пришло в Москву в прошедшие выходные. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в воскресенье днем в столице прошел дождь с мокрым снегом, температура опустилась до 5 градусов тепла.
"Прошедшая ночь оказалась самой холодной осенней ночью в Москве", - сказала Позднякова.
По ее словам, в понедельник на станции ВДНХ температура была плюс 0,8 градуса.
"Действительно, с начала месяца это самая низкая температура. Более того, с начала осеннего сезона это самая минимальная температура", - ила метеоролог Московского метеобюро.
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