В Москве ночь на понедельник стала самой холодной с начала осени

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ночь понедельника стала самой холодной этой осенью в Москве, температура опустилась до плюс 0,8 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Сильное похолодание пришло в Москву в прошедшие выходные. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в воскресенье днем в столице прошел дождь с мокрым снегом, температура опустилась до 5 градусов тепла.

"Прошедшая ночь оказалась самой холодной осенней ночью в Москве", - сказала Позднякова.

По ее словам, в понедельник на станции ВДНХ температура была плюс 0,8 градуса.