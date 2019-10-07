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РИА Новости

В правительстве Ирана прокомментировали протесты в Ираке

12:03 07.10.2019
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© REUTERS / Khalid al-MousilyАкция протеста во время комендантского часа в Багдаде, Ирак
Акция протеста во время комендантского часа в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid al-Mousily
ТЕГЕРАН, 7 окт – РИА Новости. Тегеран сожалеет о протестах в Ираке, призывает к сдержанности, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"События последние нескольких дней в Ираке вызывают сожаление", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Он также призвал иракцев проявить большую сдержанность в связи со столкновениями в различных городах Ирака. По его словам, Багдад заверил Тегеран в том, что "между силами безопасности и протестующими не было столкновений", указав, что это сделали "другие оппортунистские группировки".
В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди.
В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент, по официальным данным иракского МВД, 104 человека погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские. -0-
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