В Подмосковье покончил с собой отец захлебнувшегося при кормлении ребенка

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его новорожденного ребенка, чьи тела были найдены в Балашихе, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным главка, тела двухмесячного ребенка и его отца нашли ночью 7 октября. Предварительно установлено, что ребенок захлебнулся во время либо после кормления.

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.