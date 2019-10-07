Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T12:29Z
https://ria.ru/20191007/1559503978.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Подмосковье покончил с собой отец захлебнувшегося при кормлении ребенка

12:00 07.10.2019 (обновлено: 12:29 07.10.2019)
31538
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его новорожденного ребенка, чьи тела были найдены в Балашихе, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
По данным главка, тела двухмесячного ребенка и его отца нашли ночью 7 октября. Предварительно установлено, что ребенок захлебнулся во время либо после кормления.
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка с целью установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
11 сентября, 16:08РИА Новости
В Москве младенец утонул в ванной во время купания, сообщают СМИ
114163802132
Обсудить 4
Следственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
И ребёнка жалко и отца тоже. Горе отца понять можно.
7 октября, 12:27
Вячеслав Гаджиев
14001700
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово
РИА
Новости
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Лента
новостей
Сигарета в пепельнице
В России выписали первый штраф из-за курения на балконе
Украинские военные
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Драка покупателей с продавцами в московском супермаркете попала на видео
Драка покупателей с продавцами в московском супермаркете попала на видео
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Девочка перед сном
"Гениально": необычный способ успокоить детей восхитил пользователей Сети
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод удовлетворил обращение "Русского экзархата" о принятии в РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
Лента новостейМолния