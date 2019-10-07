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РИА Новости

"Коммунисты России" попросили СК завести дело против Шварценеггера

11:51 07.10.2019 (обновлено: 11:52 07.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" просит Следственный комитет возбудить против актера, культуриста и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера уголовное дело и применить к нему подписку о невыезде в качестве ответа на задержание депутата Госдумы от Башкирии Инги Юмашевой в Нью-Йорке, сообщил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
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"Партия "Коммунисты России" требует у Следственного комитета России возбудить против западного политика (Шварценеггера) уголовное дело за пропаганду наркотиков и применить к нему подписку о невыезде... Призываю наши правоохранительные органы блокировать ультраправого политика в аэропорту одной из столиц в качестве ответной меры против задержания Юмашевой и допросить его с пристрастием, например, по поводу инициативы Шварценеггера от 2010 года декриминализировать хранение марихуаны. Таким образом, Шварценеггер по существу пытался облегчить распространение наркотических средств, что прямо противоречит российскому законодательству", - сказал Малинкович, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, партия возмущена задержанием и допросом в аэропорту Нью-Йорка Юмашевой. "Все это напоминает самые грязные провокации времен холодной войны, когда в американских аэропортах удерживали советские самолеты с пассажирами, когда нападали на делегации наших артистов и художников. Юмашева с честью выдержала этот прессинг и угрозы, но Россия должна ответить симметрично", - добавил исполнительный секретарь ЦК партии.
Реакцией Шварценеггера РИА Новости пока не располагает.
До этого Шварценеггер принял участие в Synergy Global Forum - мероприятии в формате бизнес & lifestyle, которое проходило 4-5 октября в Санкт-Петербурге. Ежегодно на сцене форума выступают выдающиеся личности из разных сфер: предприниматели и топ-менеджеры, лидеры мнений и признанные профессионалы в области искусства, спорта, журналистики и других областей.
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеИнга ЮмашеваКоммунисты РоссииСледственный комитет РФГосдума РФФедеральное бюро расследований СШААнатолий АнтоновАрнольд ШварценеггерМоскваСШАПроисшествия
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