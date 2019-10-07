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РИА Новости
Туризм

Группа японских туристов планирует в октябре посетить южные Курилы

12:03 07.10.2019
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховНа Итурупе может появиться новый федеральный заказник
На Итурупе может появиться новый федеральный заказник
© РИА Новости / Сергей Красноухов
ТОКИО, 7 окт - РИА Новости. Япония планирует отправить в октябре группу из 50 человек на южные Курилы в качестве пилотного туристического проекта в рамках совместной хозяйственной деятельности на островах, сообщил в понедельник японский МИД.
По данным министерства, если погодные условия будут благоприятными, группа туристов и сотрудников правительства Японии отправится из порта Нэмуро на Хоккайдо на судне 11 октября и по 13 октября посетят Кунашир, с 14 по 15 октября - остров Итуруп. Как ожидается, 16 октября японцы вернутся в порт Нэмуро.
Как отмечает МИД, договоренность об осуществлении пилотного проекта нынешней осенью была достигнута на встрече лидеров России и Японии 29 июня в Осаке.
В декабре 2016 года во время визита в Японию президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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