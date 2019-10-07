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РИА Новости

В Красноярском крае на школьника упали футбольные ворота

11:44 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбольные ворота
Футбольные ворота
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Футбольные ворота. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после падения футбольных ворот на школьника в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По предварительным данным, в субботу 12-летний школьник в районе посекла Стрелка отправился на футбольное поле возле дома культуры. Он начал качаться на футбольных воротах, которые не были закреплены и упали на него, причинив открытую черепно-мозговую травму.
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"В следственные органы поступило сообщение, что в Лесосибирске в результате падения футбольных ворот травмирован школьник. По данному факту начата доследственная проверка" - говорится в сообщении.
По данным следователей, мальчик отправлен в больницу Красноярска для проведения хирургической операции. Следователь устанавливает ответственного за содержание спортплощадки, опрашиваются родители потерпевшего, истребуется медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет РФКрасноярский крайЛесосибирскПроисшествия
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