Посольство работает над получением доступа к задержанной в Иране россиянке

ТЕГЕРАН, 7 окт - РИА Новости. Посольство России в Тегеране работает над получением консульского доступа к задержанной в Иране россиянке Юлии Юзик, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

"Посольство работает над получением консульского доступа", - сообщил Ганенко.

Посольство также сообщило в своем Telegram-канале, что дипмиссия находится в постоянном контакте с иранскими партнерами и добивается скорейшего прояснения обстоятельств случившегося.

В свою очередь, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что Москва рассчитывает, что задержанная в Иране россиянка Юзик будет скоро отпущена на свободу, отметив, что это, возможно, произойдет на этой неделе.

Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.