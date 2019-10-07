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РИА Новости

Посольство работает над получением доступа к задержанной в Иране россиянке

11:43 07.10.2019 (обновлено: 12:02 07.10.2019)
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© Фото : страница Юлии Юзик в InstagramЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Instagram
Юлия Юзик. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 окт - РИА Новости. Посольство России в Тегеране работает над получением консульского доступа к задержанной в Иране россиянке Юлии Юзик, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.
"Посольство работает над получением консульского доступа", - сообщил Ганенко.
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Посольство также сообщило в своем Telegram-канале, что дипмиссия находится в постоянном контакте с иранскими партнерами и добивается скорейшего прояснения обстоятельств случившегося.
В свою очередь, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что Москва рассчитывает, что задержанная в Иране россиянка Юзик будет скоро отпущена на свободу, отметив, что это, возможно, произойдет на этой неделе.
Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняют в работе на израильские спецслужбы. При этом этот вопрос официальные лица Ирана пока не комментировали.
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