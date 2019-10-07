В России 62% медучреждений перешли на электронный больничный

Москва, 7 окт – РИА Новости. Председатель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим заявил, что 62% медучреждений в России перешли на электронный листок нетрудоспособности.
"В целом по стране это 62% медучреждений подключились. И мы считаем, что, наверное, благодаря Минздраву, их информационной системе... У нас проблема с медучреждениями фактически решена", - сказал Кигим, отвечая на вопрос о переходе медучреждений на электронный листок нетрудоспособности.
18 декабря 2017, 19:10Социальный навигаторКабмин утвердил правила оформления электронного больничного
Он добавил, что контрольного срока перехода на электронный больничный нет. Здесь нужно принимать во внимание, подключило ли Минцифры медучреждение к информационной системе, чтобы оно могло оказывать услугу в электронном виде. Также существует норма о добровольности оформления больничного в электронном виде.