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РИА Новости

В России может появиться служба по декриминализации трансплантологии

11:36 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Координирующая служба, которая будет обеспечивать декриминализацию в области трансплантологии, а также вести регистр волеизъявления людей о возможности пересадки их органов, может появиться в России, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Нам необходимо для дальнейшего развития трансплантологии, прежде всего, создание единого федерального регистра... И самое главное – создание специальной координирующей службы, независимой службы, которая отдельно существует от трансплантологов и реаниматологов", - сказала Скворцова на открытии конгресса "Трансплантация и донорство органов".
Она пояснила, что служба должна будет обеспечить полную декриминализацию в области трансплантологии, прозрачность и понимание граждан, каким образом работает система.
"Эта служба должна вести и регистр волеизъявления граждан. Это чрезвычайно важно для любого цивилизованного общества",- подчеркнула Скворцова.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
11:21РИА Новости
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