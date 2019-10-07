В России может появиться служба по декриминализации трансплантологии

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Координирующая служба, которая будет обеспечивать декриминализацию в области трансплантологии, а также вести регистр волеизъявления людей о возможности пересадки их органов, может появиться в России, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Нам необходимо для дальнейшего развития трансплантологии, прежде всего, создание единого федерального регистра... И самое главное – создание специальной координирующей службы, независимой службы, которая отдельно существует от трансплантологов и реаниматологов", - сказала Скворцова на открытии конгресса "Трансплантация и донорство органов".
Она пояснила, что служба должна будет обеспечить полную декриминализацию в области трансплантологии, прозрачность и понимание граждан, каким образом работает система.
"Эта служба должна вести и регистр волеизъявления граждан. Это чрезвычайно важно для любого цивилизованного общества",- подчеркнула Скворцова.