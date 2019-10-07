В России может появиться служба по декриминализации трансплантологии

"Нам необходимо для дальнейшего развития трансплантологии, прежде всего, создание единого федерального регистра... И самое главное – создание специальной координирующей службы, независимой службы, которая отдельно существует от трансплантологов и реаниматологов", - сказала Скворцова на открытии конгресса "Трансплантация и донорство органов".