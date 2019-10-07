В России выписали первый штраф из-за курения на балконе

ПЯТИГОРСК, 7 окт — РИА Новости. Жителю города Изобильный Ставропольского края выписали штраф за пожар, начавшийся из-за неосторожного курения на балконе, сообщил официальный представитель регионального управления МЧС Олег Дегтярев.
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПоследствия пожара на балконе квартиры в городе Изобильный
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Последствия пожара на балконе квартиры в городе Изобильный
На виновника инцидента составили административный протокол по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Мужчина должен выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.
Новые правила
В конце сентября на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступили в силу с 1 октября.
Как объяснили в МЧС, новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Нарушителям может грозить предупреждение, штраф на сумму до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения возникнет возгорание.
В ведомстве отметили, что курение может привести даже к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка начнется пожар.
28 сентября, 08:47Радио SputnikСигарета ценой в пять тысяч. В России оценили запрет курения на балконахС 1 октября в России вступят в силу новые правила противопожарного режима: мангалы, курение и свечи на балконах уйдут в прошлое. МЧС, правоведы, депутаты и музыкальные деятели прокомментировали, как после этого может измениться жизнь в стране.