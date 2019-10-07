В России выписали первый штраф из-за курения на балконе

Сигарета ценой в пять тысяч. В России оценили запрет курения на балконах С 1 октября в России вступят в силу новые правила противопожарного режима: мангалы, курение и свечи на балконах уйдут в прошлое. МЧС, правоведы, депутаты и музыкальные деятели прокомментировали, как после этого может измениться жизнь в стране.