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РИА Новости

В России выписали первый штраф из-за курения на балконе

11:33 07.10.2019 (обновлено: 15:47 07.10.2019)
58705
© Depositphotos / londondepositСигарета в пепельнице
Сигарета в пепельнице
© Depositphotos / londondeposit
ПЯТИГОРСК, 7 окт — РИА Новости. Жителю города Изобильный Ставропольского края выписали штраф за пожар, начавшийся из-за неосторожного курения на балконе, сообщил официальный представитель регионального управления МЧС Олег Дегтярев.
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПоследствия пожара на балконе квартиры в городе Изобильный
Последствия пожара на балконе квартиры в городе Изобильный
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Последствия пожара на балконе квартиры в городе Изобильный
На виновника инцидента составили административный протокол по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Мужчина должен выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Новые правила

В конце сентября на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступили в силу с 1 октября.
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28 сентября, 14:59Радио Sputnik
Курить разрешили. В МЧС разъяснили новые правила противопожарного режима
Как объяснили в МЧС, новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Нарушителям может грозить предупреждение, штраф на сумму до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения возникнет возгорание.
В ведомстве отметили, что курение может привести даже к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка начнется пожар.
Мужчина размещает запрещающий знак на окне здания на улице города Челябинска
28 сентября, 08:47Радио Sputnik
Сигарета ценой в пять тысяч. В России оценили запрет курения на балконахС 1 октября в России вступят в силу новые правила противопожарного режима: мангалы, курение и свечи на балконах уйдут в прошлое. МЧС, правоведы, депутаты и музыкальные деятели прокомментировали, как после этого может измениться жизнь в стране.
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Обсудить 41
СтавропольекурениеПроисшествия
Популярные комментарии
Штраф НЕ ИЗ ЗА КУРЕНИЯ, а за ПОСЛЕДСТВИЯ! Разница очень большая в формулировках!
7 октября, 11:44
max1990-99
14500015
на что только не пойдут "журналисты", лишь бы статью люди прочитали)) Заголовок крутой, конечно)
7 октября, 11:48
Константин Е
5950002
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