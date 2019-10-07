В Москве безработный отдал грабителю с лезвием 300 тысяч рублей

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Неизвестный ограбил неработающего жителя столицы на 300 тысяч рублей, угрожая ему лезвием, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В полицию поступило сообщение о разбое на улице Веерная. Прибывшие сотрудники установили, что неизвестный, угрожая похожим на лезвие предметом, открыто похитил у неработающего мужчины 1966 года рождения 300 тысяч рублей и скрылся", - рассказал собеседник агентства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой в крупном размере).