В Москве безработный отдал грабителю с лезвием 300 тысяч рублей

"В полицию поступило сообщение о разбое на улице Веерная. Прибывшие сотрудники установили, что неизвестный, угрожая похожим на лезвие предметом, открыто похитил у неработающего мужчины 1966 года рождения 300 тысяч рублей и скрылся", - рассказал собеседник агентства.