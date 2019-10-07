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РИА Новости

Хаменеи заявил, что враги не смогут посеять раздор между Ираком и Ираном

11:31 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги" не смогут посеять раздор между Ираном и Ираком.
"Ирак и Иран – два народа, чьи сердца и души вместе связаны верой в Бога, любовью к имаму Хусейну и потомством пророка. Этот союз будет расти сильнее день за днем. Враги стремятся посеять раздор, но они не смогли. Их заговор не будет иметь результата", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Хаменеи.
В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие.
На настоящий момент, по официальным данным иракского МВД, 104 человека погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. ООН потребовала прекратить насилие в отношении гражданских лиц в Ираке и провести открытое расследование гибели мирных протестующих.
Сотрудники полиции и участники акции протеста на площади ат-Тахрир в Багдаде, Ирак. 1 октября 2019
Вчера, 20:58РИА Новости
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Ранее министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран рассчитывает, что власти Ирака смогут успокоить ситуацию с продолжающимися в стране протестами. Ведомство отметило, что Иран рассчитывает на сотрудничество иракских властей с политическими силами страны, а также религиозными деятелями, предупреждая, что ситуацией могут "злоупотребить" иностранные силы.
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Али ХаменеиИракИранВ мире
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