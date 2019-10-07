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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Полиция: около 200-300 боевиков орудуют в индийской части Кашмира

11:31 07.10.2019 (обновлено: 11:46 07.10.2019)
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© AP Photo / Dar YasinИндийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
© AP Photo / Dar Yasin
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт - РИА Новости. Порядка 200-300 боевиков из различных экстремистских группировок в настоящее время действуют на подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, заявил в понедельник начальник кашмирской полиции Дилбаг Сингх.
"Число террористов, орудующих на территории бывшего штата Джамму и Кашмир, составляет 200-300 человек... Эта цифра колеблется и идёт то вверх, то вниз", - сказал Сингх на пресс-конференции, которую транслировали все основные индийские телеканалы.
По словам полицейского, за последнее время большому числу боевиков удалось проникнуть в северные регионы Индии из Пакистана через линию контроля, разделяющую две соседние страны. Сингх полагает, что последняя серия артобстрелов с пакистанской территории по Индии была направлена именно на то, чтобы позволить террористам беспрепятственно попасть в его страну.
"Задача (Пакистана) - сделать так, чтобы как можно больше боевиков проникли в Индию до наступления зимы. Однако мы не ослабляем усилий в противодействии этой активности и сорвали множество попыток террористов попасть к нам в страну за последнее время", - рассказал шеф полиции Кашмира.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
После недавнего решения центрального правительства Индии упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории, обстановка в этом и без того неспокойном индийском регионе ещё сильнее обострилась.
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Религия и мировоззрениеКашмирНовости - Религия и мировоззрениеНью-ДелиИндияВ миреПолитика
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