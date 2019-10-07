Полиция: около 200-300 боевиков орудуют в индийской части Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт - РИА Новости. Порядка 200-300 боевиков из различных экстремистских группировок в настоящее время действуют на подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, заявил в понедельник начальник кашмирской полиции Дилбаг Сингх.

"Число террористов, орудующих на территории бывшего штата Джамму и Кашмир, составляет 200-300 человек... Эта цифра колеблется и идёт то вверх, то вниз", - сказал Сингх на пресс-конференции, которую транслировали все основные индийские телеканалы.

По словам полицейского, за последнее время большому числу боевиков удалось проникнуть в северные регионы Индии из Пакистана через линию контроля, разделяющую две соседние страны. Сингх полагает, что последняя серия артобстрелов с пакистанской территории по Индии была направлена именно на то, чтобы позволить террористам беспрепятственно попасть в его страну.

"Задача (Пакистана) - сделать так, чтобы как можно больше боевиков проникли в Индию до наступления зимы. Однако мы не ослабляем усилий в противодействии этой активности и сорвали множество попыток террористов попасть к нам в страну за последнее время", - рассказал шеф полиции Кашмира.

После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.