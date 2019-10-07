НАСА может принять участие в лунной программе, заявили в институте РАН

"Еще один план в 2021 году - миссия к Луне. И мы имеем интересные переговоры с Китаем о совместной деятельности на Луне. Через несколько дней у нас будут переговоры по телекону с НАСА об этом. Поэтому наша лунная программа по-настоящему становится международной", - сказал он на Десятом московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.