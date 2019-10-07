НАСА может принять участие в лунной программе, заявили в институте РАН

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НАСА может принять участие в российской программе по исследованию Луны автоматическими станциями, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
"Еще один план в 2021 году - миссия к Луне. И мы имеем интересные переговоры с Китаем о совместной деятельности на Луне. Через несколько дней у нас будут переговоры по телекону с НАСА об этом. Поэтому наша лунная программа по-настоящему становится международной", - сказал он на Десятом московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
В 2021 году Россия планирует отправить на Луну посадочную станцию "Луна-25", в 2024 году - орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
Станция "Луна-26" может помочь выбрать места посадки для китайских лунных станций. Кроме того, на "Луне-26" могут поставить китайские приборы, а на китайском "Чанъэ-7" - российские.