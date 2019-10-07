Врачи рассказали о состоянии здоровья ребенка, которого пыталась убить мать

КАЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. Врачи оценивают состояние мальчика, которому мать нанесла несколько ударов ножом после ссоры с супругом в Набережных Челнах, как тяжелое, он находится в реанимации, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана.
По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, ночью 6 октября 32-летняя жительница Набережных Челнов поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Женщина ножом нанесла множественные ранения сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе. Младший мальчик скончался на месте. Второй ребенок и подозреваемая были госпитализированы.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего" и "покушение на убийство двух или более малолетних".
"Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.
6 августа, 14:29РИА Новости''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую рукуВрачи приняли решение ампутировать руку семилетней Аише Ажиговой, которую несколько месяцев истязали в семье родной тети в Ингушетии. Об этом заявили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президентом которого является известный педиатр и хирург Леонид Рошаль.