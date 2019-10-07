Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T11:23Z
https://ria.ru/20191007/1559502069.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155117/49/1551174921_0:65:2984:1745_1036x0_80_0_0_b29f3e9f5a1a0e8cef4a1ad629370d74.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии здоровья ребенка, которого пыталась убить мать

11:23 07.10.2019
2684
© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор
© РИА Новости / Евгений Самарин
Диагностический медицинский прибор. Архивное фото
КАЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. Врачи оценивают состояние мальчика, которому мать нанесла несколько ударов ножом после ссоры с супругом в Набережных Челнах, как тяжелое, он находится в реанимации, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана.
По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, ночью 6 октября 32-летняя жительница Набережных Челнов поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Женщина ножом нанесла множественные ранения сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе. Младший мальчик скончался на месте. Второй ребенок и подозреваемая были госпитализированы.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего" и "покушение на убийство двух или более малолетних".
"Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.
''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую руку
6 августа, 14:29РИА Новости
''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую рукуВрачи приняли решение ампутировать руку семилетней Аише Ажиговой, которую несколько месяцев истязали в семье родной тети в Ингушетии. Об этом заявили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президентом которого является известный педиатр и хирург Леонид Рошаль.
0225235
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоссияКазаньПроисшествия
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Лента
новостей
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
15:18Макей: Белоруссия не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО
15:15В Архангельской области школу закрыли на карантин из-за пневмонии
Лента новостейМолния