Врачи рассказали о состоянии здоровья ребенка, которого пыталась убить мать

''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую руку Врачи приняли решение ампутировать руку семилетней Аише Ажиговой, которую несколько месяцев истязали в семье родной тети в Ингушетии. Об этом заявили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президентом которого является известный педиатр и хирург Леонид Рошаль.