Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) предоставил РИА Новости одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией "Луна-3" ровно 60 лет назад.
"К удивлению ученых, обратная сторона лунной поверхности оказалась более гладкой, чем видимая. На ней меньше "лунных морей" и кратеров", — рассказал РИА Новости начальник отдела обеспечения сохранности и учета архивных документов Андрей Куракин.
Картографические материалы сохранены в фондах РГАНТД. Среди архивных изображений, предоставленных архивом РИА Новости, рисунок, показывающий положение автоматической межпланетной станции "Луна-3" при фотографировании обратной стороны Луны, снимки обратной стороны спутника Земли, а также фото макета самой станции. Материалы будут размещены на сайте ria.ru.
© Фото : РГАНТДРисунок, показывающий положение автоматической межпланетной станции "Луна-3" при фотографировании обратной стороны Луны
© Фото : РГАНТД
Рисунок, показывающий положение автоматической межпланетной станции "Луна-3" при фотографировании обратной стороны Луны. Архивное фото
Саму межпланетную станцию "Луна-3" запустили 4 октября, а впервые заглянуть за "лунный горизонт" и сфотографировать загадочную обратную сторону она смогла 7 октября. На основании этих фотографий в 1960 году составили первый атлас и карту обратной стороны Луны, а в 1961-м выпустили новый глобус естественного спутника Земли.
Съемку вели с расстояния 60-70 тысяч километров от поверхности Луны.
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Для этого использовали американскую фотопленку шириной 35 миллиметров, полученную со сбитых американских воздушных шаров-разведчиков, засылаемых Вашингтоном для съемки советской территории. Оказалось, что трофейная пленка по своим параметрам, недостижимым в то время для советской промышленности, идеально подходила для съемки Луны.
Всего во время пролета было сделано 29 снимков. Проявка пленки состоялась прямо на борту станции, а 18 октября, при подлете "Луны-3" обратно к Земле, 17 изображений были сняты на телекамеру и переданы на наземные станции в Крыму и на Камчатке по телерадиоканалу. После некоторого ретуширования часть из них впервые опубликовали в газете "Правда" 27 октября.