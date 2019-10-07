Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Прощай, Солнце: назван срок гибели человечества Сначала Солнце вырастет до размеров красного гиганта и сожжет все планеты. Когда от них останутся только угли, красный гигант начнет остывать и сожмется до размеров белого карлика. Таким будет конец Солнечной системы. Человеку в ней места не останется.