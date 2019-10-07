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РИА Новости

Скворцова отметила рост числа операций по трансплантации органов в России

11:21 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число операций по трансплантологии увеличилось в России более чем в 3 раза за последние годы, сейчас уже 16,5 тысяч человек живут в РФ с пересаженными органами, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"С 2010 года по 2015 у нас была относительная стагнация в объеме операций по трансплантации. Но с 2015 года мы видим существенный рост. Достаточно сказать, что за последние годы число трансплантаций у нас увеличилось в 3,3 раза, а число живущих людей с органами, которые были пересажены, в четыре с лишним раза, сейчас это уже 16,5 тысяч человек",- сказала Скворцова на открытии конгресса "Трансплантация и донорство органов".
Она отметила, что число регионов, которые выполняют операции по трансплантации, выросло до 32, а число центров, в которых оперируют, - от 32 до 60.
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