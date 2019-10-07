Скворцова отметила рост числа операций по трансплантации органов в России

"С 2010 года по 2015 у нас была относительная стагнация в объеме операций по трансплантации. Но с 2015 года мы видим существенный рост. Достаточно сказать, что за последние годы число трансплантаций у нас увеличилось в 3,3 раза, а число живущих людей с органами, которые были пересажены, в четыре с лишним раза, сейчас это уже 16,5 тысяч человек",- сказала Скворцова на открытии конгресса "Трансплантация и донорство органов".