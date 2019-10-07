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РИА Новости

Авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты после крушения Ан-12

11:20 07.10.2019
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© ГУ ДСНС України у Львівській областіСпасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
© ГУ ДСНС України у Львівській області
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Государственная авиационная служба Украины запретила полеты авиакомпании "Украина Аэроальянс" после аварийной посадки самолета Ан-12 возле Львова, сообщила пресс-служба ведомства.
Госслужба по ЧС в пятницу сообщила, что самолет Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек. Троих членов экипажа эвакуировали. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при аварийной посадке погибли пять человек. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"Приказом Государственной авиационной службы Украины 4 октября 2019 года № 1334 прекращено с 00.00 (совпадает с мск) 5 октября 2019 года действие сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс", - говорится в сообщении.
Как отмечается, приказ издан на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава на Украине, летного и технического персонала.
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
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Аварийная посадка Ан-12 на УкраинеВладислав КриклийАн-12ЛьвовКиевУкраинаВ мире
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