СМИ: "украинский вопрос" в православии уже решен

АФИНЫ, 7 окт – РИА Новости. Проблема с предоставлением автокефалии "новой церкви" Украины уже решена единогласно 13 православными церквями, отказывающимися признать незаконные действия Константинополя, пишет греческая газета " Проблема с предоставлением автокефалии "новой церкви" Украины уже решена единогласно 13 православными церквями, отказывающимися признать незаконные действия Константинополя, пишет греческая газета " Ортодоксос типос " ("Православная печать").

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

"Церковь Греции не примет ошибочные действия Константинопольского патриарха. Даже митрополиты Северной Греции не согласны с "восточным папой", который лишил их права слова и голоса. В роли "марионеток" в его руках лишь немногие", - пишет газета.

Элладская православная церковь 8-11 октября проведет архиерейский собор. В его повестке украинский вопрос не значится.

Как пишет издание, близкие к патриарху Варфоломею, люди публикуют множество текстов, чтобы создать впечатление, что Элладская церковь якобы нарушит единогласие 13 православных церквей, которые не признают "новое образование" даже как "церковь", не говоря уж об автокефалии.

"Православная печать" пишет, что только 10 митрополитов поддержали Варфоломея, и перечисляет их. Всего в Элладской церкви более 80 митрополитов.

"Найдётся, конечно, ещё пять-шесть, которые или под давлением и из-за страха, или из желания стать оппозицией другим митрополитам, или потому что как "сыновья Зеведеевы" имеют какие-то амбиции на следующие выборы архиепископа, пойдут вместе с десятком других",- говорится в статье, автор которой отмечает, что подавляющее большинство иерархов выступает против церковной безрассудности нынешних фанариотов.

В статье говорится, что те митрополиты, которые поддерживают патриарха, не говорят об этом ясно и публично, а только когда они находятся вместе с другими митрополитами так называемых "новых земель" и только на закрытых для публики заседаниях Синода. По мнению автора, ни один из них не хочет, чтобы до патриарха дошла информация, что они против его планов, и поэтому пытаются представить себя как повинующихся, поскольку знают, что об их позиции немедленно сообщат патриарху.

"Вывод первый: тех, кто согласен с вопиющим антиканоническим преступлением господина Варфоломея, ни в коем случае не будет более 20 против 60, которые не имеют абсолютно никаких причин соглашаться с уходящим патриархом. Напротив, десять известных сторонников авторитарной "мании превосходства" будут и побеждены, и скомпрометированы",- говорится в статье.

Издание пишет, что "всеправославный консенсус" пытаются восстановить три древнейших патриархата - Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский и старейшая автокефальная церковь Кипра.

В статье описывается деятельность патриарха Варфоломея по подчинению себе все большего числа митрополий, в том числе в Греции.

"Вывод второй: согласные с вопиющим антиканоническим преступлением господина Варфоломея иерархи по сути подрывают Элладскую церковь", - говорится в статье.

Издание приводит слова Варфоломея на встрече в Фанаре 23 сентября с митрополитом Димитриадским и Алмирским Игнатием, когда он сказал, что "Вселенскому патриархату 1700 лет... и отсюда первопрестольная церковь продолжит служить всему православию", и что патриархат - "это не просто религиозное учреждение, но и культурный институт".