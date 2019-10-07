"Дочка" РЖД выплатит компенсацию за трансляцию песен Шатунова в плацкартах

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы повторно взыскал с Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) более 1 миллиона рублей компенсации за незаконную трансляцию в плацкартных вагонах поездов 57 песен российских и зарубежных исполнителей, в том числе Юрия Шатунова и Мадонны.

Как следует из опубликованной резолютивной части решения, суд первой инстанции полностью удовлетворил соответствующий иск Российского авторского общества (РАО).

Арбитражный суд Москвы рассматривал дело повторно. При первом рассмотрении иск РАО был также полностью удовлетворен в августе 2018 года, это решение устояло в апелляции, но вышестоящий Суд по интеллектуальным правам его отменил.

Как указал СИП, в том решении не было указано, что компенсация взыскивается не в пользу РАО, а в пользу конкретных авторов музыкальных произведений, в чьих интересах действует истец. В своем новом решении по делу арбитражный суд Москвы это нарушение устранил.

"Взыскать… компенсацию за нарушение исключительного права на произведение в размере 1140000 рублей для последующей выплаты в пользу правообладателей", - говорится в судебном акте. Далее в нем указан перечень всех произведений с указанием исполнителя, авторов музыки и слов и обладателя авторских прав, который и должен будет получить вознаграждение.

Специалисты РАО установили, что с 28 марта по 27 апреля 2017 года в вагонах ФПК плацкартного типа неправомерно использовались музыкальные произведения, входящие в репертуар РАО. В том числе песни в исполнении Юрия Шатунова, Мадонны, Юлии Савичевой, Lady Gaga, группы "Звери" и другие. РАО обратилось с иском о взыскании компенсации из расчета 20 тысяч рублей за каждую песню.