Родители из Подмосковья объяснили, почему назвали дочь Россией

"Ну а что такого? Детей же называют, например, в честь Юрия Гагарина. Просто я люблю Россию и таким образом выразил свою любовь. Я поездил по всему миру, много где был, но всегда тянет домой. Нет страны лучше России", — отметил отец девочки.