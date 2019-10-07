Родители из Подмосковья объяснили, почему назвали дочь Россией

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Супруги из Орехово-Зуево Олег и Инна Солнышкины рассказали порталу "Подмосковье сегодня", почему выбрали для дочери имя Россия.
"Ну а что такого? Детей же называют, например, в честь Юрия Гагарина. Просто я люблю Россию и таким образом выразил свою любовь. Я поездил по всему миру, много где был, но всегда тянет домой. Нет страны лучше России", — отметил отец девочки.
Он добавил, что в Мурманске и Санкт-Петербурге родители дали детям такое же имя.
Мать ребенка поддержала решение мужа в выборе имени. Родственники Солнышкиных уверены, что Россию в школе никто обижать не будет.