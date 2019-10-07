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РИА Новости

Родители из Подмосковья объяснили, почему назвали дочь Россией

11:16 07.10.2019 (обновлено: 12:24 07.10.2019)
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© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме
© Fotolia / rufous
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Супруги из Орехово-Зуево Олег и Инна Солнышкины рассказали порталу "Подмосковье сегодня", почему выбрали для дочери имя Россия.

"Ну а что такого? Детей же называют, например, в честь Юрия Гагарина. Просто я люблю Россию и таким образом выразил свою любовь. Я поездил по всему миру, много где был, но всегда тянет домой. Нет страны лучше России", — отметил отец девочки.

Он добавил, что в Мурманске и Санкт-Петербурге родители дали детям такое же имя.
Мать ребенка поддержала решение мужа в выборе имени. Родственники Солнышкиных уверены, что Россию в школе никто обижать не будет.
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ВЦИОМ: половина россиян против необычных имен для детей
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Московская областьОбщество
Популярные комментарии
Вопрос кто лишит девственности Россию, кто поставит её на колени и т.д. шутки будут сопровождать её всю жизнь. Спасибо дальновидным родителям.
7 октября, 11:30
ИРИван Русский
960100
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