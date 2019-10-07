Соцзащита проверит высказывания уральской чиновницы об опекуне шести детей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Управление соцзащиты Карталинского района в Челябинской области проведет служебную проверку инцидента с сотрудницей, которая якобы оставила негативный комментарий в соцсети в отношении местной жительницы Кристины Евтушенко, опекуна шестерых сестер и братьев, сообщила РИА Новости в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.

"Ситуацию взяли на контроль. Сегодня началась служебная проверка в управлении социальной защиты Карталинского района. Вместе с тем с момента оформления опеки Кристиной мы наблюдаем за ситуацией в семье. На данный момент нет оснований говорить о претензиях к опекуну", - сказала собеседница агентства. Кроме того, Буторина уточнила, что с несовершеннолетними детьми все в порядке.

Как сообщается на странице благотворительного проекта "Без мамы" в соцсети "ВКонтакте", авторы проекта организовали сбор средств для семьи Евтушенко. Благодаря помощи неравнодушных жителей Кристина с детьми этим летом побывала на черноморском побережье, в Анапе и Ставрополе. На странице размещены фото девушки и ее братьев и сестер из поездки. Также на странице сообщается, что удалось собрать для семьи 350 тысяч рублей, на которые были куплены новая кухня, шкаф-купе, материалы для постройки забора вокруг дома.