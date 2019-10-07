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РИА Новости

Соцзащита проверит высказывания уральской чиновницы об опекуне шести детей

11:14 07.10.2019
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© Depositphotos / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом
© Depositphotos / ulkas78
Ребенок рисует на асфальте мелом. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Управление соцзащиты Карталинского района в Челябинской области проведет служебную проверку инцидента с сотрудницей, которая якобы оставила негативный комментарий в соцсети в отношении местной жительницы Кристины Евтушенко, опекуна шестерых сестер и братьев, сообщила РИА Новости в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.
Как сообщает Znak.com, в Карталинском районе 21-летняя Кристина Евтушенко взяла под опеку шестерых братьев и сестер после смерти мамы. На странице в соцсети "ВКонтакте" появилась сообщение одного из пользователей – Юлии Филипповой, аккаунт которой, как поясняет СМИ, удален, - о том, что Кристина ходит в клуб и такое поведение якобы говорит о том, что она плохой опекун. После этого свой комментарий на данное сообщение оставила начальник отдела опеки и попечительства Карталинского муниципального района Светлана Пушкарская, которая написала, что у органов опеки много претензий к Кристине Евтушенко и речь идет даже об отстранении ее от обязанностей опекуна.
"Ситуацию взяли на контроль. Сегодня началась служебная проверка в управлении социальной защиты Карталинского района. Вместе с тем с момента оформления опеки Кристиной мы наблюдаем за ситуацией в семье. На данный момент нет оснований говорить о претензиях к опекуну", - сказала собеседница агентства. Кроме того, Буторина уточнила, что с несовершеннолетними детьми все в порядке.
В пресс-службе министерства социальных отношений региона РИА Новости подтвердили, что в районном управлении соцзащиты идет проверка, ход проверки и ее результаты министерство будет держать на контроле.
Как сообщается на странице благотворительного проекта "Без мамы" в соцсети "ВКонтакте", авторы проекта организовали сбор средств для семьи Евтушенко. Благодаря помощи неравнодушных жителей Кристина с детьми этим летом побывала на черноморском побережье, в Анапе и Ставрополе. На странице размещены фото девушки и ее братьев и сестер из поездки. Также на странице сообщается, что удалось собрать для семьи 350 тысяч рублей, на которые были куплены новая кухня, шкаф-купе, материалы для постройки забора вокруг дома.
Ирина Алашкевич
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ЧелябинскКарталинский районЧелябинская областьПроисшествия
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