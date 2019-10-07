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РИА Новости
Культура

Фильм "Джокер" возглавил российский прокат в выходные

11:13 07.10.2019 (обновлено: 11:48 07.10.2019)
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© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
Кадр из фильма "Джокер". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский фильм Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли возглавил российский прокат в выходные, собрав около 664 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале, где картина получила Гран-при "Золотой лев". Режиссер Тодд Филлипс снял историю о противнике Бэтмена - злодее Джокере. Артур Флек, он же Джокер живет в Готэме с пожилой матерью, прикованной к постели из-за тяжелой болезни, и мечтает прославиться в роли комика на ТВ. Жестокость окружающих его людей, нападки подростков на улице и насмешки коллег по цеху, ожесточают и без того психически неуравновешенного Флека, который, вняв призывам матери дарить людям улыбку, решает все же показать этому мрачному миру свое "счастливое" лицо.
Кадр из фильма Джокер
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На втором месте - еще одна новинка проката, американо-китайский анимационный фильм "Эверест" о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети, картина собрала за уикенд более 253 миллионов рублей.
Лидер прошлой недели, американский фантастический фильм Джеймса Грэя "К звездам" с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом в главных ролях занял третье место со сборами 56,3 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 305,9 миллиона рублей).
Российский фильм Карена Оганесяна "Герой" с Александром Петровым и Владимиром Машковым в главых ролях расположился на четвертой строке, собрав 35,6 миллиона рублей за выходные (общие сборы за две недели - 155,3 миллиона рублей).
Замыкает пятерку лидеров российский фильм Олега Степченко "Тайна печати дракона", собравший 18,8 миллиона рублей, общие сборы за 3 недели составили 347,3 миллиона рублей.
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