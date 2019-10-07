Фильм "Джокер" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский фильм Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли возглавил российский прокат в выходные, собрав около 664 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

Премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале, где картина получила Гран-при "Золотой лев". Режиссер Тодд Филлипс снял историю о противнике Бэтмена - злодее Джокере. Артур Флек, он же Джокер живет в Готэме с пожилой матерью, прикованной к постели из-за тяжелой болезни, и мечтает прославиться в роли комика на ТВ. Жестокость окружающих его людей, нападки подростков на улице и насмешки коллег по цеху, ожесточают и без того психически неуравновешенного Флека, который, вняв призывам матери дарить людям улыбку, решает все же показать этому мрачному миру свое "счастливое" лицо.

На втором месте - еще одна новинка проката, американо-китайский анимационный фильм "Эверест" о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети, картина собрала за уикенд более 253 миллионов рублей.

Лидер прошлой недели, американский фантастический фильм Джеймса Грэя "К звездам" с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом в главных ролях занял третье место со сборами 56,3 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 305,9 миллиона рублей).

Российский фильм Карена Оганесяна "Герой" с Александром Петровым и Владимиром Машковым в главых ролях расположился на четвертой строке, собрав 35,6 миллиона рублей за выходные (общие сборы за две недели - 155,3 миллиона рублей).