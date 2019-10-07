Sputnik Arabic поддержит "Большую промышленную неделю" в Каире

КАИР, 7 окт – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik Arabic выступит информационным партнером Международной промышленной выставки и форума "Большая промышленная неделя". Мероприятия пройдут в Каире 8-10 октября при поддержке российского и египетского министерств промышленности и торговли. Они станут первым зарубежным аналогом российской промышленной выставки ИННОПРОМ.
В "Большой промышленной неделе" примут участие более ста ведущих предприятий и компаний. Ключевым деловым событием станет Африканский промышленный форум при участии глав министерств промышленности и торговли России и Египта Дениса Мантурова и Амра Нассара. В рамках выставки состоится 12-е заседание Совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. А 8-9 октября Госкорпорация "Росатом" проведет Форум для поставщиков и подрядчиков проекта сооружения АЭС “Эль-Дабаа”.
Sputnik Arabic разместит студию на площадке каирского форума. Здесь будут брать интервью у участников и VIP-гостей мероприятия, вести репортажи. Самые актуальные новости и фотоленты мероприятия будут доступны на сайте.
"Для Sputnik Arabic как одного из самых читаемых новостных агентств в арабском мире, безусловно, важно присутствовать на столь крупном мероприятии. Впервые Россия представит свои промышленные достижения в Египте в таком объеме. Мы надеемся, что нам не только удастся рассказать о передовых новшествах российского производства арабскому читателю, но и послужить сплочению интересов России и Египта на общей африканской промышленно-экономической арене", – отметила руководитель Sputnik Arabic Дарин Ахматова.
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