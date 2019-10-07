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РИА Новости
Культура

Московский Театр наций впервые отправляется на гастроли в Лондон

11:19 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Евгений Миронов на благотворительном вечере фонда поддержки деятелей искусства "Артист"
Актер Евгений Миронов на благотворительном вечере фонда поддержки деятелей искусства Артист
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Первые гастроли Театра наций в Лондоне пройдут с седьмого по двенадцатое октября на сцене Barbican Theatre, российские артисты представят спектакли "Рассказы Шукшина" и "Иванов", рассказали в пресс-службе театра.
"Мы очень рады познакомить британских зрителей с двумя знаковыми работами для нашего театра — "Рассказы Шукшина" и чеховский "Иванов". Для меня лично Антон Чехов и Василий Шукшин — два уникальных русских писателя, которые каждый в своем времени смогли невероятно точно и глубоко передать внутренний мир человека, не помещая героев своих произведений в экстремальные ситуации, не требуя от них подвига, а оставляя наедине с собой, в потоке повседневной жизни", — цитирует пресс-служба художественного руководителя Евгения Миронова.
Он подчеркнул, что действие пьесы "Иванов" создатели перенесли в наши дни, чтобы зрители смогли увидеть, насколько современно и актуально звучит чеховский текст сегодня.
Для создания спектакля "Рассказы Шукшина" артисты Театра наций специально ездили на родину писателя на Алтай в его родное село Сростки, где до сих пор живут родственники и потомки тех "чудиков" — добрых, наивных, трогательных людей, о которых с такой любовью писал Шукшин.
"Рассказы Шукшина" — первая работа в России известного европейского режиссера Алвиса Херманиса. Спектакль с аншлагами идет вот уже 11 лет. Эта работа отмечена множеством театральных призов и премий. Постановка была показана в США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Израиле, Польше, Чили, Китае и многих других странах.
"Иванов" был поставлен режиссером Тимофеем Кулябиным. Впервые эта пьеса Чехова, написанная драматургом по заказу антрепренера Федора Корша, была сыграна в ноябре 1887 года в историческом здании, где сегодня располагается Театр наций.
Вместе с Евгением Мироновым на гастроли отправят Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин и другие.
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100000
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