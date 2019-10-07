Кадыров поздравил Путина и поблагодарил за преобразования в Чечне

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив, что благодаря ему в республике происходят грандиозные преобразования в различных сферах.
В понедельник Путину исполняется 67 лет.
"Поздравляю с днём рождения президента РФ Владимира Путина. Уверен, что к моим добрым пожеланиям присоединяется и весь народ Чеченской Республики! Благодаря Владимиру Владимировичу в Чечне происходят грандиозные преобразования в экономике, социальной сфере, культуре, образовании, спорте. За это мы безгранично благодарны нашему национальному лидеру", - написал он в Telegram-канале.
Кадыров пожелал российскому президенту крепкого здоровья и успехов в служении России.