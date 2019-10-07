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РИА Новости

В Приморье зарегистрировали новую вспышку АЧС

10:59 07.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи
Свиньи
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Свиньи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - РИА Новости. Специалисты подтвердили еще один очаг вируса африканской чумы свиней в Приморье, сообщает управление Россельхознадзора по региону.
"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 4 октября 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в районе Заставы Княжевка Дальнереченского района. В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трех трупов диких кабанов, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.
Ранее специалисты сообщали, что в пяти районах Приморья - Пограничном, Красноармейском, Дальнереченском, Ханкайском и Надеждинском, а также в Дальнереченске и Лесозаводском городском округе было зарегистрировано 18 очагов африканской чумы свиней, из них в двух очагах сняты ограничительные мероприятия, введенные по АЧС.
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