В Приморье зарегистрировали новую вспышку АЧС

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - РИА Новости. Специалисты подтвердили еще один очаг вируса африканской чумы свиней в Приморье, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 4 октября 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в районе Заставы Княжевка Дальнереченского района. В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трех трупов диких кабанов, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты сообщали, что в пяти районах Приморья - Пограничном, Красноармейском, Дальнереченском, Ханкайском и Надеждинском, а также в Дальнереченске и Лесозаводском городском округе было зарегистрировано 18 очагов африканской чумы свиней, из них в двух очагах сняты ограничительные мероприятия, введенные по АЧС.