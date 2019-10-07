В России испытали медкомплекс по реабилитации печени отдельно от организма

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НИИ скорой помощи имени И.И. Джанилидзе проведена операция по восстановлению донорской печени с использованием разработанной в России установки для выхаживания донорских органов, рассказали РИА Новости в Центральном НИИ робототехники и технической кибернетики, где разработали аппаратуру.

"Созданный в ЦНИИ РТК научно-технический и практический задел в области робототехники и мехатроники позволил специалистам института провести необходимые исследования и разработать первый в России опытный образец аппаратно-программного комплекса для нормотермической перфузии (обеспечение органа кровью и растворами при нормальной температуре его работы - ред.) донорской печени. Успешное восстановление изолированного органа, проведенное в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанилидзе, открывает новые перспективы для медицины будущего, когда врач получит возможность лечить не пациента, а больной орган, существенно снижая при этом негативное воздействие на организм", - рассказал директор-главный конструктор ЦНИИ РТК Александр Лопота.

Уникальная операция была проведена 3 октября коллективом врачей под руководством профессора Олега Резника, руководителя отдела трансплантологии и органного донорства НИИ скорой помощи имени И.И. Джанилидзе.