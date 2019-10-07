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РИА Новости

В России испытали медкомплекс по реабилитации печени отдельно от организма

10:54 07.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. НИИ скорой помощи имени И.И. Джанилидзе проведена операция по восстановлению донорской печени с использованием разработанной в России установки для выхаживания донорских органов, рассказали РИА Новости в Центральном НИИ робототехники и технической кибернетики, где разработали аппаратуру.
"Созданный в ЦНИИ РТК научно-технический и практический задел в области робототехники и мехатроники позволил специалистам института провести необходимые исследования и разработать первый в России опытный образец аппаратно-программного комплекса для нормотермической перфузии (обеспечение органа кровью и растворами при нормальной температуре его работы - ред.) донорской печени. Успешное восстановление изолированного органа, проведенное в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанилидзе, открывает новые перспективы для медицины будущего, когда врач получит возможность лечить не пациента, а больной орган, существенно снижая при этом негативное воздействие на организм", - рассказал директор-главный конструктор ЦНИИ РТК Александр Лопота.
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Уникальная операция была проведена 3 октября коллективом врачей под руководством профессора Олега Резника, руководителя отдела трансплантологии и органного донорства НИИ скорой помощи имени И.И. Джанилидзе.
Разработанный в России медицинский комплекс LifeStream HEPAR позволил восстановить основные функции печени и обеспечил поддержание жизнеспособности органа на протяжении всей операции. В ходе операции была отработана методика "реабилитации" повреждённого трансплантата печени. Как отмечается на сайте предприятия, комплекс позволяет расширить пул донорских органов и повысить их выживаемость, что в конечном итоге повысит эффективность самой трансплантации.
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