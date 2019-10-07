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РИА Новости

Пресс-конференция по итогам осенней сессии ПА ОБСЕ

10:48 07.10.2019 (обновлено: 14:03 07.10.2019)
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10 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Комиссии СФ по международным делам Владимира ДЖАБАРОВА, возглавляющего российскую делегацию Федерального Собрания на осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая проходит в Марракеше (Марокко) 4-7 октября.

Об итогах работы осенней сессии ПА ОБСЕ, о моделях сотрудничества Север-Юг, об экономическом взаимодействии Средиземноморского региона в глобализированном мире, о мерах по укреплению стабильности и противодействию нетерпимости в регионе пойдет речь в ходе пресс-конференции.

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