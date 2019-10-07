Пресс-конференция по итогам осенней сессии ПА ОБСЕ

10 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Комиссии СФ по международным делам Владимира ДЖАБАРОВА, возглавляющего российскую делегацию Федерального Собрания на осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая проходит в Марракеше (Марокко) 4-7 октября.
Об итогах работы осенней сессии ПА ОБСЕ, о моделях сотрудничества Север-Юг, об экономическом взаимодействии Средиземноморского региона в глобализированном мире, о мерах по укреплению стабильности и противодействию нетерпимости в регионе пойдет речь в ходе пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Об итогах работы осенней сессии ПА ОБСЕ, о моделях сотрудничества Север-Юг, об экономическом взаимодействии Средиземноморского региона в глобализированном мире, о мерах по укреплению стабильности и противодействию нетерпимости в регионе пойдет речь в ходе пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/