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РИА Новости

Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

10:49 07.10.2019
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC) сообщил, что число заболевших в этой стране из-за вейпинга превысило 1 тысячу, 18 человек умерли.
"Я думаю, что в отдаленной перспективе - да (возможно). Но отдаленная перспектива - это 2-3 года", - сказал Киселев-Романов журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли запрет вейпов в России.
Он уточнил, что для запрета необходимо собрать доказательную базу, которая подтвердит, что причиной смерти в США действительно были вейпы.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФСША
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