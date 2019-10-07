Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC) сообщил, что число заболевших в этой стране из-за вейпинга превысило 1 тысячу, 18 человек умерли.

"Я думаю, что в отдаленной перспективе - да (возможно). Но отдаленная перспектива - это 2-3 года", - сказал Киселев-Романов журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли запрет вейпов в России.