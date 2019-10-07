Названа причина успеха автомата Калашникова в мире

"Ведь армейское оружие, в отличие от охотничьего и спортивного, эксплуатируется в очень жестких условиях. Это и вода, и грязь, и песок. Автомат Калашникова показал свою высокую надежность и в африканских песках, и в условиях Арктики", — сказал Зайнуллин в эфире телеканала "Звезда".