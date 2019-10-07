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РИА Новости

Названа причина успеха автомата Калашникова в мире

10:48 07.10.2019 (обновлено: 11:27 07.10.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевАвтомат Калашникова
Автомат Калашникова
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин оценил характеристики автомата Калашникова.
По словам эксперта, Калашников считается лучшим образцом армейского автомата благодаря сильным техническим характеристикам — дальности, скорострельности и надежности.

"Ведь армейское оружие, в отличие от охотничьего и спортивного, эксплуатируется в очень жестких условиях. Это и вода, и грязь, и песок. Автомат Калашникова показал свою высокую надежность и в африканских песках, и в условиях Арктики", — сказал Зайнуллин в эфире телеканала "Звезда".

Детали, из которых состоит этот автомат, как и принципы строения, были известны давно, однако Калашникову и его команде удалось настолько удачно скомпоновать эти детали, чтобы он безотказно работал в самых суровых условиях, добавил эксперт.
Автомат Калашникова является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Сейчас АК и различные его модификации — самое распространенное стрелковое оружие в мире.
Автомат Калашникова (АК)
20 февраля 2016, 12:17РИА Новости
Легендарный КалашниковГордость российских оружейников - автомат, сконструированный в 1947 году Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Ria.ru предлагает пользователям ознакомиться с характеристиками самого распространенного в мире стрелкового оружия.
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Автомат Калашникова (АК-103)Калашников (концерн)АК-47Безопасность
Популярные комментарии
То что у Калаша отличные технические характеристики это мы уже много раз читали. Вы лучше обнародуйте сколько русских (или славян) убито этим же автоматом
7 октября, 11:17
русский немец
0000010
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