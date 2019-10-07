В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

КАЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"По версии следствия, ночью 6 октября в городе Набережные Челны подозреваемая поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Затем женщина вооружилась ножом и нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе", - говорится в сообщении.

Младший мальчик в результате полученных повреждений скончался на месте. Второй ребенок и подозреваемая госпитализированы.