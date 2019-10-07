Прокуратура проведет проверку после пожара в Подмосковье, где погибли дети

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит действия должностных лиц органов системы профилактики после пожара, при котором погибли четверо детей и один взрослый в Волоколамском районе Подмосковья, сообщается на сайте областного ведомства.

Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что в результате пожара в квартире в деревне Чисмена погибли пять человек, из них четверо детей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. При этом, по предварительным данным следователей, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.