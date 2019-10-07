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РИА Новости

Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, заявили в Раде

10:44 07.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖители Луганска во время голосования
Жители Луганска во время голосования
© РИА Новости / Стрингер
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Жители Луганска во время голосования. Архивное фото
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, но их проведение даст шанс начать диалог с новоизбранными местными властями, заявил депутат пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа", глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
Контактная группа по Украине ранее согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
1 октября, 19:24РИА Новости
Зеленский заявил, что выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны
"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины. Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога", - сказал Яременко в интервью "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
По его словам, на данный момент любой контакт с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР создает для Киева огромные политические трудности.
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