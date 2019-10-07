Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, заявили в Раде

Жители Луганска во время голосования. Архивное фото

Жители Луганска во время голосования

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, но их проведение даст шанс начать диалог с новоизбранными местными властями, заявил депутат пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа", глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

Контактная группа по Украине ранее согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины. Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога", - сказал Яременко в интервью "РБК-Украина" , опубликованном в понедельник.