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РИА Новости

В Госдепе заявили, что Россия за полгода немного сократила ядерный арсенал

10:41 07.10.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия с марта по сентябрь сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 35, а США – наоборот, нарастили на 11, свидетельствуют данные американского Госдепартамента.
При этом обе державы, на которые приходится более 90% мирового ядерного арсенала (данные SIPRI), не выходят за рамки соглашения СНВ-3.
Согласно информации, опубликованной на сайте Госдепа, на 1 сентября у России было 513 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков (для сравнения, в марте было 524), у США – 668 (656).
Анатолий Антонов
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Антонов считает, что СНВ-3 надо продлевать, "как есть"
У России на этих носителях располагалось 1426 боеголовок (1461 в марте), у США – 1376 (1365).
Кроме того, российские Вооруженные силы располагали 757 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками (760), Штаты – 800 (этот показатель с марта не изменился).
Взаимный мониторинг ядерных арсеналов Россия и США ведут в рамках договора СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.
Договор истекает в 2021 году, и пока нет ясности, будет ли он продлен. В администрации Дональда Трампа неоднократно заявляли, что не решили, нужно ли продлять соглашение, а уже бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон недвусмысленно говорил, что это против интересов США. В МИД России в свою очередь не раз призывали обсудить ситуацию и не дать договору умереть.
Атомная электростанция Indian Point в штате Нью-Йорк, США
29 мая, 08:00РИА Новости
Почему США проиграли ядерную гонку России и Китаю
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