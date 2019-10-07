В Госдепе заявили, что Россия за полгода немного сократила ядерный арсенал

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия с марта по сентябрь сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 35, а США – наоборот, нарастили на 11, свидетельствуют данные американского Госдепартамента.

При этом обе державы, на которые приходится более 90% мирового ядерного арсенала (данные SIPRI), не выходят за рамки соглашения СНВ-3.

Согласно информации, опубликованной на сайте Госдепа, на 1 сентября у России было 513 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков (для сравнения, в марте было 524), у США – 668 (656).

У России на этих носителях располагалось 1426 боеголовок (1461 в марте), у США – 1376 (1365).

Кроме того, российские Вооруженные силы располагали 757 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками (760), Штаты – 800 (этот показатель с марта не изменился).

Взаимный мониторинг ядерных арсеналов Россия и США ведут в рамках договора СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои Вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.