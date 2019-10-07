Туристы из КНР в I половине 2019 года потратили 128 млрд долларов

МОСКВА, 7 окт - . В первой половине 2019 года китайские туристы потратили за рубежом 127,5 миллиарда долларов, сообщается в докладе, опубликованном Государственным управлением валютного контроля КНР. " Проект "Россия-Китай: главное . В первой половине 2019 года китайские туристы потратили за рубежом 127,5 миллиарда долларов, сообщается в докладе, опубликованном Государственным управлением валютного контроля КНР.

Поданным доклада, больше всего денег китайские туристы потратили в Азии: на нее пришлось 54% всех расходов. Американский континент занял 2-е место: на него приходится 24% расходов. В Европе же китайские туристы потратили 13% от общего объема израсходованных средств.

Так же в докладе говорится о том, что в связи с укреплением торгово-экономических связей Китая со странами, участвующими в инициативе "Пояс и путь", граждане Китая стали тратить больше денег в странах с нарождающимися рынками.

Поданным Государственного управления валютного контроля КНР, в первой половине 2019 года граждане Китая потратили в странах-участницах инициативы "Пояс и путь" 14,9 миллиарда долларов.

Что касается средств платежей, то в докладе указано, что количество мобильных платежей за первую половину этого года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом большая часть платежей по-прежнему осуществляется банковскими картами.

Главной статьей туристических расходов по-прежнему остается шопинг. В первой половине этого года объем трат китайских туристов на покупки за рубежом остался на том же уровне, что и в 2018 году.

Как отмечается в докладе, это говорит о том, что позитивные изменения происходят на рынке товаров внутри самого Китая.