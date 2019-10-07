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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Туристы из КНР в I половине 2019 года потратили 128 млрд долларов

10:39 07.10.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В первой половине 2019 года китайские туристы потратили за рубежом 127,5 миллиарда долларов, сообщается в докладе, опубликованном Государственным управлением валютного контроля КНР.
Поданным доклада, больше всего денег китайские туристы потратили в Азии: на нее пришлось 54% всех расходов. Американский континент занял 2-е место: на него приходится 24% расходов. В Европе же китайские туристы потратили 13% от общего объема израсходованных средств.
Так же в докладе говорится о том, что в связи с укреплением торгово-экономических связей Китая со странами, участвующими в инициативе "Пояс и путь", граждане Китая стали тратить больше денег в странах с нарождающимися рынками.
Поданным Государственного управления валютного контроля КНР, в первой половине 2019 года граждане Китая потратили в странах-участницах инициативы "Пояс и путь" 14,9 миллиарда долларов.
Шанхай
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Что касается средств платежей, то в докладе указано, что количество мобильных платежей за первую половину этого года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом большая часть платежей по-прежнему осуществляется банковскими картами.
Главной статьей туристических расходов по-прежнему остается шопинг. В первой половине этого года объем трат китайских туристов на покупки за рубежом остался на том же уровне, что и в 2018 году.
Как отмечается в докладе, это говорит о том, что позитивные изменения происходят на рынке товаров внутри самого Китая.
Поданным Всемирной туристской организации при ООН /ЮНВТО/, к 2030 году количество туристов в общемировом масштабе превысит 1,8 миллиарда человек. Китай считается страной, обладающей наиболее динамично развивающимся туристическим рынком, и поэтому КНР будет играть ключевую роль в развитии этой сферы.
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