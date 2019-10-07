Курды заявили об отводе американских сил от сирийско-турецкой границы

БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями, говорится в распространенном в понедельник заявлении арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы".

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

"Вопреки усилиям с нашей стороны с целью избежать военной эскалации с Турцией и всем действиям, проведенным нами для создания безопасности на границе, и всего сделанного нами в данном направлении, США отвели свои войска с пограничных с Турцией территорий, а Турция сейчас готовится к оккупационной операции на северо-востоке Сирии", - написано в заявлении.

Командование СДС предупреждает, что турецкая военная компания крайне отрицательно скажется на борьбе курдов с террористической группировкой ИГ* и уничтожит все что было сделано для стабильности за последние годы.

"Мы в СДС не отказываемся ни на минуту от самообороны и призываем наш народ из всех конфессий - курдов, ассирийцев и арабов сплотить ряды и встать на защиту нашей родины против турецкого агрессора", - говорится в заявлении.

Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.