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РИА Новости

Курды заявили об отводе американских сил от сирийско-турецкой границы

10:37 07.10.2019 (обновлено: 10:45 07.10.2019)
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© AFP 2019 / Delil SouleimanАвтомобиль Сирийских демократических сил, поддерживаемых США на улице Сирии
Автомобиль Сирийских демократических сил, поддерживаемых США на улице Сирии
© AFP 2019 / Delil Souleiman
БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями, говорится в распространенном в понедельник заявлении арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы".
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.
"Вопреки усилиям с нашей стороны с целью избежать военной эскалации с Турцией и всем действиям, проведенным нами для создания безопасности на границе, и всего сделанного нами в данном направлении, США отвели свои войска с пограничных с Турцией территорий, а Турция сейчас готовится к оккупационной операции на северо-востоке Сирии", - написано в заявлении.
Командование СДС предупреждает, что турецкая военная компания крайне отрицательно скажется на борьбе курдов с террористической группировкой ИГ* и уничтожит все что было сделано для стабильности за последние годы.
"Мы в СДС не отказываемся ни на минуту от самообороны и призываем наш народ из всех конфессий - курдов, ассирийцев и арабов сплотить ряды и встать на защиту нашей родины против турецкого агрессора", - говорится в заявлении.
Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.
* Террористическая организация, запрещена в России
МИД Турции Мевлют Чавушоглу
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Сирийский КурдистанВойна в СирииТурцияСирияСША
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