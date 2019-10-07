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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли запад Донецка, заявили в ДНР

10:36 07.10.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в направлении Старомихайловки с применением БМП-1 зафиксированы повреждения: остекление, несущая стена и хозпостройки стоматологии", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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По его словам, также повреждены шесть домов.
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