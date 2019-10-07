Украинские силовики обстреляли запад Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в направлении Старомихайловки с применением БМП-1 зафиксированы повреждения: остекление, несущая стена и хозпостройки стоматологии", - сказал представитель ДНР в СЦКК.