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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье детей

10:35 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Три пострадавших ребенка при пожаре под Волоколамском, жертвами которого стали пять человек, госпитализированы в больницу в удовлетворительном состоянии, всего пострадало пять человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее региональное правительство сообщало о трех пострадавших, которые отказались от госпитализации.
Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей
09:44РИА Новости
Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей
"В результате пожара в Волоколамске погибли 5 человек, в том числе 4 ребенка. Еще пятеро пострадали: трое детей в удовлетворительном состоянии госпитализированы в детское отделение Волоколамской больницы, находятся под наблюдением специалистов. Двое взрослых от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что в результате пожара в деревне Чисмена погибли пять человек, из них четверо детей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На момент пожара в доме находилось 17 человек, эвакуировано по лестничным маршам 12 человек. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в двух квартирах на первом этаже. К тушению пожара привлекалось 25 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единица техники.
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Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей
Опубликовано видео с места пожара в Подмосковье, где погибли четверо детей
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