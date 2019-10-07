Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье детей

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Три пострадавших ребенка при пожаре под Волоколамском, жертвами которого стали пять человек, госпитализированы в больницу в удовлетворительном состоянии, всего пострадало пять человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее региональное правительство сообщало о трех пострадавших, которые отказались от госпитализации.

"В результате пожара в Волоколамске погибли 5 человек, в том числе 4 ребенка. Еще пятеро пострадали: трое детей в удовлетворительном состоянии госпитализированы в детское отделение Волоколамской больницы, находятся под наблюдением специалистов. Двое взрослых от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.