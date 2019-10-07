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РИА Новости

"Гениально": необычный способ успокоить детей восхитил пользователей Сети

10:30 07.10.2019 (обновлено: 11:19 07.10.2019)
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© Depositphotos / stetsikДевочка перед сном
Девочка перед сном
© Depositphotos / stetsik
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Жительница США Джессика Д’Энтремонт поделилась на Facebook способом, который помог ей успокоить двух дочерей.
Женщина рассказала, что купила детям пижамы, которые светятся в темноте. Она убедила дочерей, что одежда будет светиться, только если "заряжать" ее, лежа неподвижно при включенном свете.
"Мне даже не стыдно", — призналась Д’Энтремонт.
Пост американки быстро стал популярным и собрал за неделю более 200 тысяч лайков и 50 тысяч комментариев.
"Теперь я знаю, что подарю детям на Рождество", — написала Kerry McDowell.
"Хотела бы я посмотреть на лица девочек, когда они узнают правду", — пошутил Sean Lucas.
"Это просто гениально!" — восхитилась Kate Chant.
Ребенок с книгами
5 октября, 04:18РИА Новости
В Сети удивились задаче для первоклассников
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Обсудить 8
СШАВ мире
Популярные комментарии
Прекрасно. Американцев восхищает ложь, чему удивляться? Жительница США рада тому, что обманывает своих дете, тем самым, приучая их к лжи. Браво, что сказать...
7 октября, 10:52
Екатерина Штерн
1300002
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