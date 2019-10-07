"Гениально": необычный способ успокоить детей восхитил пользователей Сети

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Жительница США Джессика Д’Энтремонт поделилась на Facebook способом, который помог ей успокоить двух дочерей.
Женщина рассказала, что купила детям пижамы, которые светятся в темноте. Она убедила дочерей, что одежда будет светиться, только если "заряжать" ее, лежа неподвижно при включенном свете.
"Мне даже не стыдно", — призналась Д’Энтремонт.
Пост американки быстро стал популярным и собрал за неделю более 200 тысяч лайков и 50 тысяч комментариев.
"Теперь я знаю, что подарю детям на Рождество", — написала Kerry McDowell.
"Хотела бы я посмотреть на лица девочек, когда они узнают правду", — пошутил Sean Lucas.
"Это просто гениально!" — восхитилась Kate Chant.
5 октября, 04:18РИА НовостиВ Сети удивились задаче для первоклассников