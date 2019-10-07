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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии

10:29 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ГаврилкоСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
Ситуация в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – 10, Алеппо – девять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Идлиб – три, Хама – два", - говорится в сообщении.
Ситуация на сирийско-турецкой границе
09:43Сказано в эфире
"Общего языка не нашли". США отказались поддержать операцию Турции в СирииПентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов рассказал, в чем главное противоречие.
Добавляется, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эдбаа провинции Дераа. Выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,7 тонны.
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