Россия за сутки зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии

"Общего языка не нашли". США отказались поддержать операцию Турции в Сирии Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов рассказал, в чем главное противоречие.