Россия за сутки зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – 10, Алеппо – девять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Идлиб – три, Хама – два", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эдбаа провинции Дераа. Выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,7 тонны.