Турция заявила о поддержке территориальной целостности Сирии

АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Турция всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник на фоне подготовки новой турецкой операции на севере Сирии.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

"Мы с самого начала кризиса в Сирии поддерживали ее территориальную целостность и будем ее поддерживать. Мы решительно настроены на ликвидацию террористов в регионе и обеспечение безопасности нашей страны, это жизненный вопрос. И мы внесем свой вклад в обеспечение мира, спокойствия и стабильности в Сирии", - написал Чавушоглу в Twitter

Анкара и Вашингтон в ходе турецко-американских переговоров по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.