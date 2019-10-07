Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T10:28Z
https://ria.ru/20191007/1559499826.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152715/51/1527155167_0:0:2756:1551_1036x0_80_0_0_314db53dd61a2d1e4ec5c443fb94d04e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Турция заявила о поддержке территориальной целостности Сирии

10:28 07.10.2019
446
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМИД Турции Мевлют Чавушоглу
МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Турция всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник на фоне подготовки новой турецкой операции на севере Сирии.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
"Мы с самого начала кризиса в Сирии поддерживали ее территориальную целостность и будем ее поддерживать. Мы решительно настроены на ликвидацию террористов в регионе и обеспечение безопасности нашей страны, это жизненный вопрос. И мы внесем свой вклад в обеспечение мира, спокойствия и стабильности в Сирии", - написал Чавушоглу в Twitter.
Анкара и Вашингтон в ходе турецко-американских переговоров по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.
Ситуация на сирийско-турецкой границе
09:43Сказано в эфире
"Общего языка не нашли". США отказались поддержать операцию Турции в СирииПентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов рассказал, в чем главное противоречие.
Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
1510040
Обсудить 1
Война в СирииМевлют ЧавушоглуТурцияСирия
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Автомобиль Сирийских демократических сил, поддерживаемых США на улице Сирии
Курды заявили об отводе американских сил от сирийско-турецкой границы
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Лента
новостей
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
СМИ: в Москве мужчине отказались продать хлеб из-за десятикопеечных монет
Турецкие военные в Африне, Сирия
Эксперт заявил, что США позволяют Турции провести операцию в Сирии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50Три человека погибли в результате нападения на автобус в Афганистане
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
15:20На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
15:20Трамп объяснил отвод войск с сирийско-турецкой границы
15:20Пожар в автобусе в Москве попал на видео
15:18В минстрое и минспорта Ставрополья прошли обыски по делу о хищениях
Лента новостейМолния