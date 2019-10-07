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РИА Новости

Военный эксперт рассказал, зачем России больше танков, чем у НАТО

10:27 07.10.2019 (обновлено: 13:41 07.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанк Т-90А во время динамического показа на форуме "Армия-2019"
Танк Т-90А во время динамического показа на форуме Армия-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко прокомментировал для РИА Новости публикацию о превосходстве России над НАТО в количестве танков.
Ранее американское специализированное издание We Are The Mighty со ссылкой на портал GlobalFirepower.com сообщило, что Россия располагает 22 тысячами танков, в то время как у НАТО их всего 11 тысяч (18 тысяч, если считать совместно с США и Канадой).
"Комплектование российских Вооруженных Сил бронетехникой вызвано необходимостью защиты всей территории Российской Федерации", — сказал Коротченко.
Он предположил, что издания, заявляющие о чрезмерном количестве танков, "пытаются приписать России агрессивные замыслы", хотя это на самом деле не так.
Эксперт отметил, что такая ситуация сложилась давно, еще у Советского Союза танков было больше, чем у стран-членов НАТО в совокупности.
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Игорь КоротченкоРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Это они еще не посчитали те, что в личном хозяйстве у россиян: у нас ведь каждый второй на танке за хлебом в магазин гоняет!!!...
7 октября, 10:46
fomion
5200000
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