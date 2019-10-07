Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела о пожаре в лагере "Холдоми"

ХАБАРОВСК, 7 окт - РИА Новости. Хабаровский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу и отпустил под домашний арест сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева, который обвиняется в халатности при проверке палаточного лагеря "Холдоми", где произошел пожар и погибли дети, сообщила РИА Новости представитель суда.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. СК возбудил уголовные дела, были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь, и начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУМЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Кузнецова и Бурлакова подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.